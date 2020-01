«بوينغ» تنجح في اختبار تحليق أكبر طائرة في العالم

بوينغ ”777X“ أكبر طائرة في العالم بمحركين [انترنت]

عاد أول نموذج من طائرة بوينغ ”777X“ إلى مرآبه بسلام بعد 4 ساعات من التحليق فوق سماء واشنطن، محققا بذلك جوا من الانفراج والسعادة بين العمال والمسؤولين بالشركة، بعدما عاشوا ظروفا صعبة منذ شهر آذار/مارس الماضي.

انطلقت الطائرة يوم السبت الـ25 من كانون الثاني/يناير من مطار الشركة بمدينة ”ايفريت“ في ولاية واشنطن وعادت إليه، معلنة نجاح المشروع الذي تأخر لأشهر.

وتعتبر البوينغ ”777X“ أكبر طائرة في العالم بمحركين ويمكنها نقل ما بين 384 و 426 راكبا.

ولدى شركة بوينغ طلبات بـ380 وحدة منها، من طرف شركات طيران عالمية كبرى، مثل: طيران الإمارات ولوفتهانزا وكاثي باسيفيك، وطيران سنغفورة وطيران قطر، ويتوقع أن تنافس طائرات ”ا350“ التابعة للشركة الأوروبية ”ايرباص“.

إلا أن موعد تسليم الطائرات المطلوبة سيتم تأجيله من منتصف 2020 إلى بداية 2021، بسبب خضوعها لتجارب متعددة بمختلف الظروف الجوية وفي العديد من مطارات العالم، والتدقيق في إجراءات المصادقة.

وصرح ”ستان دي“ مدير القسم التجاري بالشركة للصحافة بالمناسبة قائلا:“هذا برهان أمام العالم أننا نعلم ما نقوم به، نعرف كيف نصنع طائرات آمنة ونعطي الثقة للعالم“.

وعاشت شركة بوينغ أياما عصيبة منذ سقوط طائرتين من طراز 737 ماكس، ووفاة 346 شخصا؛ ما تسبب في الاستغناء عن رئيسها في نهاية السنة الماضية.

