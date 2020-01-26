وزارة الصحة تعلن نقل صلاحيات الرعاية الصحية الأولية لست بلديات

أعلنت وزارة الصحة نقل صلاحيات الرعاية الصحية الأولية ذات الحكم

المحلي للبلدليات، بعد تفعيل الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي،

إلى ست بلديات؛ للمساهمة في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزارة، السبت، على صفحتها، أن برنامج الخطة سيطبق على

بلديات طرابلس والزاوية الجنوبية ومصراتة وسبها والبريقة بين فبراير وأبريل المقبل؛

لتحديد الاحتياجات الفعلية للبلديات فيما يخص متطلبات مقدمي خدمات الرعاية الصحية

الأولية من حزمة الخدمات الأساسية.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى إنشاء نظام لتوثيق الأداء وإعداد التقييم، وكذلك البيانات الأساسية لإعداد الميزانيات السنوية للرعاية الأساسية، والموازنات بإطار متوسط المدى على المستوى القطاعي في 6 بلديات كمرحلة أولى.

يذكر أن إعداد خطط عمل عيادات الرعاية الصحية الأولية في بقية البلديات سيبدأ في مايو المقبل

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