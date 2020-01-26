جديد إيكيا.. سماعات بلوتوث مميزة

كشفت شركة إيكيا السويدية عن سلسلة سماعات بلوتوث مميزة أطلقت عليها اسم Frekvens.

وتعاونت الشركة السويدية في إنتاج هذه السماعات مع شركة Teenage Engineeing الرائدة في إنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية.

وجاءت السماعات الجديدة بعدة مقاسات، قابلة للربط مع 8 أجهزة أخرى يجمعها نظام صوتي واحد.

وستختلف أسعار هذه السماعات باختلاف الموديل، حيث سيأتي الموديل الأصغر بمقاس 6*10 سم بسعر 20 يورو، أما الموديل قياس 10 * 20 سم فسيبلغ سعره 70 يورو، في حين سيزود الموديل 20*30 المزودة “بصب ووفر” بسعر 100 يورو.

الجدير بالذكر أن الشركة السويدية ستقوم بإطلاق السماعات الجديدة خلال شهر فبراير القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية