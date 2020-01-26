غوغل تعلن عن تطبيق لترشيد بطارية الهاتف

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن تطبيق جديد يعمل على توفير بطارية الهاتف أطلقت عليه اسم Envelope.

وقالت الشركة الأمريكية إن هذا التطبيق يعمل بشكل متوافق مع هواتف Google Pixel A3، وإنه يوفر غلافا للطباعة بصيغة PDF.

وعندما يريد المستخدم ترشيد استهلاك البطارية يجب عليه تنشيط تطبيق Envelope ووضعه في الغلاف، وبهذه الحالة لن يتمكن المستخدم من استعمال الهاتف إلا لإجراء المكالمات الهاتفية ومعرفة الوقت فقط.

ويتميز تطبيق Envelope بعرضه للمدة التي بقي فيها ضمن الغلاف وكمية الطاقة التي يوفرها من خلال إيقاف عمل تطبيقات الإنترنت، حيث يمكن للمستخدم معرفة هذه المدة بمجرد إخراج الجهاز من الغلاف.

وأكدت شركة غوغل أن تطبيقها سيعمل بشكل متوافق مع أجهزة غوغل الجديد التي ستصدر بعد هاتف Google Pixel A3.

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