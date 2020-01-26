“آيسر” تكشف عن حاسوب مكتبي بمواصفات خارقة

كشفت شركة آيسر التايوانية عن حاسوب مكتبي بمواصفات خارقة أطلقت عليه اسم ConceptD 700.

وزودت الشركة التايوانية الجهاز الجديد بمعالج Intel Xeon E الذي يعد واحدا من أفضل المعالجات الموجودة في الأسواق، ومعالج رسوميات NVIDIA Quadro RTX مما يساعد المستخدم على التعامل مع أحدث برامج التصميم الحاسوبي والفيديوهات والصور العالية الدقة.

وصممت الشركة التايوانية هيكل الحاسوب الجديد بشكل عصري ومميز، وزودته بوحدة شحن لاسلكي للهواتف مثبتة على الجانب العلوي، وحامل للسماعات يتيح للمستخدم الفرصة لإخفائه داخل الهيكل عند عدم الاستخدام.

وسيحتوي الحاسوب المكتبي الجديد على مجموعة من التقنيات الخاصة المميزة، وواجهة ConceptD Palette التي تتيح للمستخدم الفرصة لمراقبة عمل المكونات الأساسية.

وزودت آيسر الحاسوب المكتبي الجديد بأنظمة تبريد خاصة به تحتوي على 3 مراوح تعمل على تبريد الهواء في الهيكل لتقوم بعدها بإرساله إلى الداخل.

يذكر أن آيسر لم تقدم أي معلومات حول موعد إطلاق الحاسوب اللوحي الجديد وسعره.

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