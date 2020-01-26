رائحة فم الطفل الكريهة قد تُخفي مرضا خطيرا

أكدت دراسة نشرت في مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية أن رائحة فم الطفل الكريهة قد تكون دليلا على إصابته بالسكري.

وقال الباحثون إن هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي لظهور رائحة فم كريهة للطفل ومن أبرز هذه الأسباب تسوس الأسنان، التهاب اللوزتين، الارتجاع المريئي، أمراض الغشاء المخاطي المبطن للفم أو الحلق، وداء المبيضات والقرحة الفموية.

وطالب الباحثون الأهل بمراجعة الأطباء في حال كانت رائحة فم الطفل كرائحة التفاح الأخضر الطازج لأنها قد تكون دليلا على إصابة الطفل بمرض السكري.

وأكد الباحثون على ضرورة غسل أسنان الأطفال يوميا بمعدل مرتين باستخدام معجون أسنان مخصص للأطفال ويحتوي على مادة الفلوريد.

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