دينا وغادة عبد الرازق في مسلسل رمضاني

أعلنت الفنانة المصرية دينا انضمامها لمسلسل غادة عبد الرازق الجديد المجهول الاسم حتى الآن، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وقالت النجمة المصرية إنها أبدت حماسا كبيرا للعرض الذي قدمه لها المنتج ممدوح شاهين، وشرح من خلاله لها جميع الأمور المتعلقة بدورها الجديد.

وأكدت دينا أن الدور الجديد سيكون مختلفا بشكل كبير عن الأدوار التي لعبتها سابقا، دون أن تفصح عن أي معلومات أخرى حول الدور احتراما لاتفاقها مع المنتج.

وعبّرت النجمة المصرية عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل من بطولة صديقتها النجمة غادة عبد الرازق.

يذكر أن مسلسل دينا الأخير بنت القبايل يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية المصرية، ويلعب دور البطولة في هذا العمل الذي أخرجه حسني صالح نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال حنان مطاوع، محمود عبد الغني، عمرو عبد الجليل، محمد رياض وغيرهم.

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