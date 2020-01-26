صيني يلجأ لحيلة غريبة للتخلص من حبيبته

لجأ الصيني تشن إلى حيلة غريبة للغاية للتخلص من حبيبته دون أن يشعر بالذنب لتخليه عنها.

حيث أقدم تشن، الذي يعيش في مدينة شنغهاي، على سرقة مكبرات صوت بلوتوث بقيمة 290 دولارا أمريكيا من ملهى للرقص رغم معرفته بوجود كاميرات مراقبة.

وعلى الفور تم اكتشاف السرقة وجاءت الشرطة لمنزل تشن لاعتقاله، وبالتحقيق معه اعترف بأنه سرق المكبرات متعمدا من أجل أن يدخل السجن لكي تصبح سمعته سيئة ولكي يقوم أهل عروسته بإلغاء حفل الزفاف بسبب اتهامه بالسرقة.

وقال تشن للشرطة إنه لم يعد يرغب بالزواج من خطيبته ولم يكن يريد جرحها لذلك قرر اتباع هذا الأسلوب للتخلص منها. وأكد سرقته سماعات بمبلغ قليل كي لا يحلق أي أذى بصاحب ملهى الرقص.

يذكر أن تشن لا يزال محتجزا لدى الشرطة ومن المتوقع إطلاق سراحه خلال مدة قصيرة، وحتى الآن لم يعرف إن نجحت خطته بالتخلي عن خطيبته أم لا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية