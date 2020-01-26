عروس تقع ضحية ابنة عمها وتخسر 600 دولار

ارتدت عروس أمريكية، لم تكشف هويتها، باروكة شعر ليلة زفافها بعد أن أفسدت ابنة عمها شعرها خلال قيامها بتصفيفه.

وعرضت ابنة عم العروس على العروس تصفيف شعرها مقابل 600 دولار، على الرغم من أنها لا تزال تخضع لدورات تدريبية في تصفيف الشعر.

ولكن النتيجة لم تكن مرضية واضطرت العروس لشراء وصلة بقيمة 1450 من الإنترنت. وعبّرت العروس عن سعادتها لحصولها على هذه الوصلة التي جعلتها تبدو بمظهر لائق في حفل الزفاف.

ورفضت ابنة عم العروس دفع تعويض للعروس، وعرضت مشكلتها على موقع ريدت وطلبت النصيحة من المستخدمين الذين نصحوها بتحمل مسؤوليتها ودفع تكاليف الباروكة الجديدة، وإعادة مبلغ الـ600 دولار للعروس، وأكد أحدهم أن مبلغ 600 دولار مبلغ كبير للغاية في حال كانت تتعلم المهنة من خلال الدروس الموجودة على الإنترنت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية