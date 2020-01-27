كيفية حماية الجسم من الفيروسات

يمكن لبعض

الخطوات البسيطة أن تُوفر الحماية ضد العدوى الفيروسية، وتساعد على وقاية الشخص من

التعرض للمرض، وفيما يأتي نذكر بعضاً منها:

القيام بغسل اليدين:

يُعتبر غسل اليدين باستمرار طريقة فعالة لمنع

الإصابة بالعديد من الفيروسات، خاصةً بعد استخدام المرحاض، وبعد الاحتكاك مع

الحيوانات، وأيضاً قبل تحضير وتناول الطعام، إذ يُنصح بغسل اليدين جيداً باستخدام

الصابون، وعندما لا يتوفر الصابون فإنّ مطهرات اليدين التي تحتوي على الكحول تكون

حلاً بديلاً مثالياً.

الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم:

غالباً ما

ترتبط قلة النوم بضعف في مناعة الجسم، وتجدر الإشارة إلى أنّ الشخص البالغ يحتاج

ما يقرُب من 7-9 ساعات من النوم يومياً، بينما يحتاج الأطفال حوالي 9-11 ساعة

يومياً.

اتباع نظام غذائي صحي:

إنّ اتباع نظام غذائي صحي يُقوّي جهاز المناعة،

ويُساعد على منع الإصابة ببعض الفيروسات؛ مثل: فيروس الإنفلونزا، لذلك يجب الحرص

على احتواء النظام الغذائي ما يكفي من الفواكه، والخضروات، والعناصر الغذائية،

والمعادن المُختلفة.

تجنب الاتصال المُباشر بالمُصابين بعدوى فيروسية:

يجب الانتباه لعدم الاحتكاك المُباشر مع الأشخاص

الذين يعانون من نزلات البرد، أو الإنفلونزا، أو أي فيروس آخر ينتقل عن طريق

التنفس أو اللمس، وبالأخص من يعاني من ضعف في جهازه المناعي، وفي حال الاضطرار

للتواصل مع المُصاب يُنصح بارتداء الكمامة الطبية، وتكثيف غسل اليدين.

الامتناع عن شُرب الكحول والتدخين وتعاطي المخدرات:

لأنّ هذه

المُمارسات يُمكن أن تُضعف جهاز المناعة وتُعرّضه للإصابة بالفيروسات والعدوى.

الامتناع عن مشاركة الأدوات الشخصية:

مثل؛ الكؤوس، والمناشف، والنظارات، وأدوات

الطعام.

الحصول على اللقاح المناسب:

وذلك للحماية ضد عدوى أنواع الفيروسات المختلفة.

المُمارسة المنتظمة للرياضة:

وذلك لدعم

جهاز المناعة ضد أنواع معينة من العدوى. الأمراض الفيروسية.

المصدر: الطبي

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