إمرأة “روبوتية” تستعد للسباحة في الفضاء

فيوميترا أول روبوت نصف بشري [انترنت]

كشفت الهند النقاب عن روبوت على شكل إمرأة لإرساله إلى المدار، و “فيوميترا”، أول روبوت نصف بشري من المقرر أن يشارك في مهمتين غير مأهولتين.نشر السبت، 25 يناير / كانون الثاني 2020 .

قد ترسل وكالة الفضاء الهندية قريباً رائد فضاء فريد جداً للسباحة في الفضاء .

وهو روبورت فيوميترا، وهو نصف بشري سيشارك في مهمتين غير مأهولتين ،فيوميترا روبورت يتحدث لغتين،وله عيون وأمضة ويمكنه تحريك ذراعيه،ولكن ليس لديه ساقان.

هذه المهام هى الحداث ضمن طموحات الهند المستمرة لإرسال البشر إلي الفضاء.

فإذا سارت المهام غير المأهولة بشكل جيد،فإن البلد يهدف إلي إرسال رواد إلي الفضاء عام 2020 .

الهند كافحت طويلاً لتأسيس نفسها كلاعب في صناعة الفض، وأنهم يأملون في أن تساعد المهام القادمة ومشاركة فيوميترا في إعادة الهند إلي هذا المسار .

