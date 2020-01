قطة شريرة.. هذا مافعلته بسيدة وفريق الإنقاذ يتدخل

أمراة بقيت داخل مطبخها لمدة يومين خوفا من قطتها [انترنت]

تعرضت امرأةٌ روسيةٌ لواقعةٍ وموقفٍ مخيفٍ اضطرها للبقاء رهينة داخل مطبخها لمدة يومين، وذلك بسبب قطتها الشرسة التي ظلت تهاجمها كلما حاولت الخروج.

وقالت مؤسسة لإنقاذ الحيوانات في مدينة أرخانجيلسك الروسية، إن امرأة تسير في الشارع، لمحت سيدة تلوح من شباك مطبخها الكائن في الطابق الثالث من أحد المباني.

وطلبت المساعدة لتخرج من مطبخها، الذي بقيت داخله لمدة يومين، خوفا من قطتها التي كانت تتصرف بطريقة غريبة وعدوانية، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”.

وبعد الاتصال بخدمة الطوارئ في مؤسسة إنقاذ الحيوانات بالمدينة، تم إرسال المساعدة لتحرير المرأة. ولأن باب منزلها كان مغلقا من الداخل، اضطر رجال الإنقاذ إلى تسلق سلم للوصول إلى نافذتها، وإخراجها بسلام من المطبخ.

كما تمكن رجال الإنقاذ من الإمساك بـالقطة “الشريرة”، داعين صاحبتها إلى عرضها على طبيب بيطري للتعرف على السبب الذي دفعها للتصرف بهذه العدوانية

