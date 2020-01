دراسة.. مدرات البول تعالج التوحد عند الأطفال

أنه إنجازا حقيقيا ومهمًا جدا للأطفال المصابين [انترنت]

كشف العلماء أن مدرات البول التي تستخدم منذ ما يقرب من 4 عقود لزيادة معدل التبول وعلاج تضخم الأعضاء داخل الجسم، يمكن أن تكون طفرة في مكافحة مرض التوحد عند الأطفال.

وأشار العلماء إلى أن العقار يحسن أعراض الإعاقة التنموية عن طريق زيادة الإشارات بين الخلايا العصبية، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويعتبر Bumetanide مدرا للبول ويمكّن مرضى القلب والأوعية الدموية أو الكبد أو الكلى من إنتاج المزيد من البول وتخليص الجسم من السوائل الزائدة والأملاح، وتم استخدامه لسنوات لعلاج تراكم السوائل في الجسم.

ووجدت دراسة أجريت على الأطفال المصابين بالتوحد أنها تساعد الخلايا العصبية على التواصل عن طريق تصحيح الخلل بين الإشارت الكيميائية في الدماغ ”GABA“ و ”الغلوتامات“، وعلاوة على ذلك، لم يكن للدواء أي آثار جانبية كبيرة، وفقا للفريق البريطاني والصيني القائم على الدراسة.

وقال كبير مؤلفي الدكتور فاي لي من مستشفى شينخوا في شنغهاي: ”لدي العديد من الأطفال الذين يعانون اضطراب طيف التوحد تحت رعايتي، لكن بما أن موارد العلاج النفسي غير متوافرة في العديد من الأماكن، فإننا غير قادرين على تقديم العلاج لهم، لذا سيكون العلاج الفعال والآمن جيدا لهم“.

وأشار إلى أن والدة أحد الأطفال الذين تلقوا العلاج إلى أنه أصبح الآن أفضل في إجراء اتصالات بصرية مع أفراد الأسرة والأقارب، وكان قادرا على المشاركة أكثر في الأنشطة.

وأوضح أنه يأمل أن يكونوا قادرين على ضمان حصول جميع الأسر على علاج لطفلهم، إذ يوجد حوالي 700 ألف شخص يعانون اضطراب طيف التوحد في المملكة المتحدة وحدها.

ومن جانبه، قال البروفيسور باربرا سهاكيان، الطبيب النفسي بجامعة كامبريدج ومؤلف مشارك في الدراسة: ”أنا متحمس جدا حول هذا الموضوع، أعتقد أنه قد يكون إنجازا حقيقيا ومهمًا جدا للأطفال المصابين“.

تعد هذه الدراسة مهمة ومثيرة، لأنها تعني أن هناك دواء يمكنه تحسين التعلم الاجتماعي وتقليل أعراض ASD أثناء الوقت الذي لا تزال فيه أدمغة هؤلاء الأطفال تتطور.

