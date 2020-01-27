مفاجأة لعشاق لعبة Tetris.. نسخة مجانية للهواتف الذكية

كشفت شركة N3twork الرائدة في مجال التقنيات عن نسخة جديدة من لعبة Tetris التي حظيت بشهرة كبيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وقالت الشركة إن النسخة ستكون مشابهة لحد كبير للنسخة الأصلية، وإنها ستعمل على هواتف أندرويد وأي أو إس.

وستوفر الشركة اللعبة على متجري أندرويد وأي أو إس بشكل مجاني مع وجود إعلانات، وبسعر 4.99 دولار في حال عدم وجود إعلانات.

وكانت شركة EA أطلقت نموذجا للعبة للهواتف الذكية مقابل 10 دولارات قبل أن تقوم لاحقا بإيقافها.

يذكر أن لعبة Tetris من الألعاب الإلكترونية التي أطلقها إليكسي باجيتنوف عام 1985 وتعتمد على الذكاء الاصطناعي وسرعة البديهة، وحظيت بشهرة كبيرة في العالم.

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