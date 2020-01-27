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قطة تحبس مالكتها ليومين.. وفرق الطوارئ تتدخل

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت امرأة من مدينة أرخانجيلسك الروسية للبقاء لمدة يومين في مطبخها بعد أن منعتها قطتها من الخروج منه.

حيث كانت القطة تهاجم المرأة كلما حاولت الخروج من المطبخ، وعجزت المرأة الوصول إلى هاتفها، وبدأت تلوح للمارة من شباك المطبخ، لتقوم إحدى السيدات بالاتصال بالطوارئ بعد أن شعرت بوجود مشكلة ما دفعت المرأة للتلويح بيدها للمارة.

وعلى الفور ذهب رجال الإنقاذ للمنزل ودخلوا إليه من النافذة بعد أن تسلقوا السلم لأن الباب كان مقفلا من الداخل، وأخرجوا المرأة.

وقالت المرأة إنها لم تستطع معرفة الأسباب التي حوّلت قطتها لقطة شريرة، بينما طلب رجال الإنقاذ من المرأة عرض قطتها على الأطباء البيطريين لمعرفة الأسباب التي جعلتها عدوانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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