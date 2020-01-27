قطة تحبس مالكتها ليومين.. وفرق الطوارئ تتدخل

اضطرت امرأة من مدينة أرخانجيلسك الروسية للبقاء لمدة يومين في مطبخها بعد أن منعتها قطتها من الخروج منه.

حيث كانت القطة تهاجم المرأة كلما حاولت الخروج من المطبخ، وعجزت المرأة الوصول إلى هاتفها، وبدأت تلوح للمارة من شباك المطبخ، لتقوم إحدى السيدات بالاتصال بالطوارئ بعد أن شعرت بوجود مشكلة ما دفعت المرأة للتلويح بيدها للمارة.

وعلى الفور ذهب رجال الإنقاذ للمنزل ودخلوا إليه من النافذة بعد أن تسلقوا السلم لأن الباب كان مقفلا من الداخل، وأخرجوا المرأة.

وقالت المرأة إنها لم تستطع معرفة الأسباب التي حوّلت قطتها لقطة شريرة، بينما طلب رجال الإنقاذ من المرأة عرض قطتها على الأطباء البيطريين لمعرفة الأسباب التي جعلتها عدوانية.

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