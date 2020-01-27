أحمد فلوكس يشارك بمشهد واحد بمسلسل “سيف الله”

أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس عن مشاركته في مسلسل سيف الله الذي يروي سيرة الصحابي الجليل خالد بن الوليد.

وسيلعب النجم المصري دور جعفر بن أبي طالب، وسيظهر في مشهد واحد فقط.

وعبّر أحمد فلوكس عن فخره للعب دور الصحابي جعفر، وقال إنه سيذهب للأردن مطلع فبراير من أجل تصوير مشهده.

وأكد أحمد على أن تصوير المشهد سيستغرق 7 أيام لأنه يدور ضمن معركة مؤتة الطاحنة التي استشهد فيها جعفر وهو يحمل راية الإسلام.

ومسلسل “سيف الله” تاريخي من إخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة عمرو يوسف، سوسن بدر، يوسف شعبان، وأحمد فؤاد سليم، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية