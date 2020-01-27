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رجل أعمال مصري يخطف قلب إنجي شرف

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الفنانة المصرية إنجي شرف على حسابها في إنستغرام صورة تجمعها برجل الأعمال المصري يحيى شاهين أعلنت من خلالها خطوبتهما.

وقالت إنجي إن الخطوبة جرت في إطار عائلي ضيق، وإن حفل الزفاف سيقام بعد نهاية شهر رمضان القادم.

وعلق على المنشور زملاء إنجي وأصدقاؤها وعشاقها، وتمنوا لها السعادة والرفاه والبنين، ومن أبرز النجوم الذين باركوا لإنجي إيمان العاصي، إيمي سالم، وريم البارودي.

وقامت إنجي بوضع قلب أسود لجميع التعليقات، وردت على تعليق ريم البارودي فقط وتمنت لها أن تتزوج قريبا.

الجدير بالذكر أن النجمة إنجي شرف قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال أبرزها ريا وسكينة، حارة اليهود، سلسال الدم، ومسلسل الضاهر الذي يعرض حاليا على القنوات الفضائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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