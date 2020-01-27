بريطاني يسبح في الجليد القطبي للتوعية بأزمة المناخ

تمكن السباح البريطاني للويس بوغ البالغ من العمر 50 عاما من تحقيق إنجاز غير مسبوق، حيث استطاع السباحة في إحدى البحيرات الجليدية في القطب الجنوبي لمدة 8 دقائق.

وقال للويس إن درجة حرارة مياه البحيرة كانت تحت الصفر بعدة درجات، وإنه مارس السباحة في المياه الباردة لمدة 33 عاما حتى استطاع تحقيق هذا الإنجاز.

وعبر عن سعادته بالتجربة التي قام بها، ووصف البحيرة بأجمل مكان شاهده في حياته، وقال إن منطقة القطب الجنوبي رائعة وخاصة عند تحول الظلال الزرقاء إلى اللون البنفسجي في بعض المناطق.

وأكد السباح البريطاني أن تجربته تندرج تحت حملة لزيادة الوعي بأزمة المناخ في القطبين وخاصة مسألة ذوبان الجبال الجليدية. وطالب للويس بتشكيل شبكة من المناطق البحرية المحمية للحفاظ على الجليد في القطبين.

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