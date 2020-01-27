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بريطاني يسبح في الجليد القطبي للتوعية بأزمة المناخ

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن السباح البريطاني للويس بوغ البالغ من العمر 50 عاما من تحقيق إنجاز غير مسبوق، حيث استطاع السباحة في إحدى البحيرات الجليدية في القطب الجنوبي لمدة 8 دقائق.

وقال للويس إن درجة حرارة مياه البحيرة كانت تحت الصفر بعدة درجات، وإنه مارس السباحة في المياه الباردة لمدة 33 عاما حتى استطاع تحقيق هذا الإنجاز.

وعبر عن سعادته بالتجربة التي قام بها، ووصف البحيرة بأجمل مكان شاهده في حياته، وقال إن منطقة القطب الجنوبي رائعة وخاصة عند تحول الظلال الزرقاء إلى اللون البنفسجي في بعض المناطق.

وأكد السباح البريطاني أن تجربته تندرج تحت حملة لزيادة الوعي بأزمة المناخ في القطبين وخاصة مسألة ذوبان الجبال الجليدية. وطالب للويس بتشكيل شبكة من المناطق البحرية المحمية للحفاظ على الجليد في القطبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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