لايكا الألمانية تطلق كاميرا أسود وأبيض دقيقة

كشفت شركة لايكا الألمانية عن كاميرا أسود وأبيض جديدة من الجيل الثالث أطلقت عليها اسم M Monochrom.

وتعتمد الكاميرا الجديدة لأول مرة على مستشعر على الإطار الكامل بدقة 40 ميغا بيكسل في كاميرا M.

وتتميز الكاميرا الجديدة بقدرتها على تصوير صورة دقيقة بفضل التخلي عن خاصية الألوان.

وأكدت الشركة الألمانية أن درجة حساسية الضوء بالكاميرا الجديدة تتراوح ما بين ISO 160 وISO 1000000، في حين تتراوح مدة التعريض من 40001 ثانية لـ16 دقيقة.

وتحتوي الكاميرا على شاشة لمسية، شبكة WLAN اللاسلكية للاتصال مع تطبيق الصور من لايكا وطارة لضبط ISO، كما تتوافق مع محدد المنظر لايكا Visoflex EVF الاختياري.

يذكر أن الشركة الألمانية ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق بسعر يصل 8200 دولار أمريكي.

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