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جديد ستيل سيريز.. لوحة مفاتيح لعشاق الألعاب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة ستيل سيريز الدنماركية عن لوحة مفاتيح جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Apex3.

تتميز لوحة المفاتيح الجديدة بقدرتها على مقاومة الماء والغبار وفق معيار الحماية IP32، وباحتوائها على إضاءة RGB تتيح الفرصة للمستخدم للتحكم بـ10 مناطق.

وتحتوي لوحة المفاتيح الجديدة على أزرار هادئة ذات احتكاك منخفض لا يصدر عنها أي ضجيج أثناء الاستخدام، وتتحمل النقر عليها لـ20 مليون نقرة دون مشاكل.

وزودت الشركة الدنماركية لوحة المفاتيح الجديدة بمسند لراحة اليد يتم توصيله باللوحة بشكل مغناطيسي، أزرار ميديا مخصصة، طارة معدنية قابلة للنقر، مجرى للكابل يمرر إلى اليمين أو اليسار أو المنتصف.

الجدير بالذكر أن “ستيل سيريز” ستطلق لوحة المفاتيح الجديدة بسعر 80 يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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