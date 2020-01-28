. 4 أخطاء ترتكبها في فطور الصباح وتجعلك سمينا

رغم اعتقاد الكثير من الناس بأن فطور الصباح

يمثل الوجبة الأكثر أهمية في اليوم، فإن هذا لن يكون صحيحا إذا تناول الشخص فيها

أطعمة غير صحية.

وقدم الكاتب خوسيه أندريس غوميز في تقرير

نشرته صحيفة “إسبانيول” الإسبانية، أربعة أخطاء على فطور الصباح قد تؤدي

إلى زيادة الوزن:

1- عصير البرتقال

عصير البرتقال من العناصر الضرورية في وجبة

الفطور بالنسبة للكثيرين، ولكنه غير صحي، لأن العصير لا يوفر نفس الفوائد التي

توفرها عادة قطعة من الفاكهة. وبينما تعد الفواكه عاملا وقائيا ضد زيادة الوزن، قد

يؤدي شرب كوب من العصير يوميا إلى اكتساب كيلوغرامات إضافية.

وخلال العام الماضي، كشفت دراسة نشرت في

المجلة الطبية البريطانية أن هناك علاقة كبيرة بين استهلاك العصائر والسمنة

والسرطان أيضا.

2- رقائق الحبوب المحلاة

رقائق الحبوب المتوفرة في المحلات التجارية

هي بمثابة قنبلة من السكر، وهو ما حذر منه تقرير نشرته عام 2017 منظمة المستهلكين

والمستخدمين بالتعاون مع منظمة “ووش” المعنية بالملح والصحة، وهي منظمة

مرتبطة بكلية لندن للطب وطب الأسنان.

وإثر تحليل 19 علامة تجارية مختلفة تباع

بالمحلات التجارية في جميع أنحاء العالم، كانت الاستنتاجات واضحة، فقد تبين أن نحو

58% من هذه الحبوب تحتوي على مستويات عالية من السكر، ولا يوجد أي منتج منها يحتوي

على أقل من 5% من السكر في المجموع.

في المقابل، ينصح بتناول الحبوب الكاملة

والغنية بالألياف، وتعد رقائق الشوفان ورقائق الجاودار الكاملة مثالين جيدين يمكن

تناولهما في الفطور، وهي متوفرة في جميع المحلات.

3- الكعك والبسكويت

الكعك والبسكويت من الأطعمة التي أدخلت

عليها صناعة الأغذية الكثير من التغييرات مرارا وتكرارا. وقد دفع قلق المجتمع بشأن

الأكل الصحي إلى إنشاء العلامات التجارية أنواعا مختلفة من هذه الأغذية، منها الغنية

بالألياف، والسهلة الهضم، والخالية من السكر، والخفيفة، وحتى تلك التي تساعد على

التحكم في الكولسترول. ولكن هذه الأغذية في الحقيقة ليست سوى منتجات فائقة

المعالجة تضر بصحتنا، وقبل كل شيء تتسبب في زيادة الوزن.

وقد حذرت الصيدلانية وأخصائية التغذية

ماريان غارسيا في مقابلة مع المجلة الطبية البريطانية من أنه “لا يوجد أي نوع

جيد من الكعك الصناعي، لأنه يتكون أساسا من الدقيق المقرر والسكر”.

4- الخبز الأبيض

يوصي المتخصصون بالحد من استهلاك هذا المنتج

بسبب ما يمكن أن ينتج عنه من أضرار صحية، إذ أظهرت دراسات مختلفة أن تناول حصتين

أو أكثر من الخبز الأبيض يوميا يرتبط بزيادة الوزن والسمنة.

وفي هذه الحالة، يمثل الخبز الكامل البديل

المثالي للخبز الأبيض، لأنه مصنوع بنسبة 75% من الدقيق الكامل الذي يوصي به العديد

من المختصين

المصدر – الجزيرة

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