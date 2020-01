جريمة مروعة.. أب يحرق ذراع طفل والأطباء يبترونها

تعبيريه .. طفل البالغ من العمر 7 أعوام ولده يحرقه عقاباً له [انترنت]

بتر الأطباء ذراع طفل بعد وصوله المستشفى وهو مصاب بمضاعفات خطيرة ناجمة عن تعرضه لحروق شديدة في ذراعه، بمدينة ”مونتانا دي لا فلور“ في هندوراس، حسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وجاء في الصحيفة، أن، والد الطفل البالغ من العمر 7 أعوام، أقدم على حرق ابنه، عقاباً له، بعدما تناول طعاما ليس له، وأن الطفل نقل إلى المستشفى مؤخرا، رغم إصابته قبل شهر، بحروق من الدرجة الثالثة في يده تسببت بعدوى خطيرة، لم يتمكن الأطباء من علاجه ليقرروا بتر ذراعه حتى لا تتفاقم المضاعفات.

واعتقلت الشرطة والد الفتى ليوناردو سوتو 49 عاما ، وأحالته إلى محكمة تالانغا في مقاطعة فرانسيسكو مورازان لمحاكمته، بتهمة حرق ابنه وسوء معاملته.

ونقل الصبي الذي بدأ بالتعافي، مع شقيقيه اللذين تتراوح أعمارهما بين خمس وثلاث سنوات، من منزل والدهما إلى مديرية حماية الأطفال والمراهقين في المدينة لرعايتهم.

