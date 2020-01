أعراض التهاب المرارة اكتشفيها!

طرق الوقاية من التهاب المرارة [مجلة سيدتي

]

يعدّ التهاب المرارة واحداً من الأمراض الشائعة التي تصيب كثيرا من الأشخاص. والمرارة هي عضو صغير يشبه في شكله الكمثرى، ويقع في الجانب الأيمن من البطن أسفل الكبد، وتكمن وظيفة المرارة الرئيسية في المساعدة على هضم الدهون، حيث تخزّن العصارة الصفراوية الهاضمة التي يصنّعها الكبد، والتي يتمُّ إفرازها في الأمعاء الدقيقة.

أعراض التهاب المرارة

– الشعور بآلام حادّة في أعلى ووسط البطن، وتستمر نوبات الألم عادة لمدة 30 دقيقة.

– الشعور بامتداد الألم إلى أعلى الكتف والظهر.

– الشعور بالألم عند لمس منطقة البطن.

– الشعور بالغثيان والتوعك مع ضعف عام بالجسم.

– الإصابة بالحمى والتعرّق.

وعادة ما تحدث أعراض التهاب المرارة وتشتد حدّتها بعد تناول الوجبات الغنيّة بالدهون، لذا عليك اللجوء إلى الطبيب المتخصّص فور شعورك بالأعراض، لتجنّب تفاقم الحالة الصحية. فإذا لم يتم تلقي العلاج يمكن أن يؤدي التهاب المرارة إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المصاب، مثل تمزق المرارة، ويمكن إجراء عملية استئصال المرارة وفقاً لتشخيص الحالة ومدى تفاقم الأعراض.

أسباب التهاب المرارة

– العادات الغذائية الخاطئة وزيادة الوزن.

– وجود حصوات في المرارة. وغالباً ما تؤدي الحصوات إلى سدّ الأنبوب المؤدي إلى خارجها بسبب تراكم العصارة الصفراوية. كما يمكن الإصابة بالتهاب المرارة بسبب مشكلات القناة الصفراوية والأورام.

طرق الوقاية من التهاب المرارة

– فقدان الوزن بشكل صحي، عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، فالوزن الزائد يزيد من فرص الإصابة بحصى المرارة.

– تجنّب تناول الأطعمة المصنّعة المليئة بالدهون غير الصحية، واستبدالها بالفواكه والخضروات.

– تناول الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية، وإضافة الحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي.

