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موتورولا تستعد لإطلاق “مفاجأة كبيرة” بسوق الهواتف

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مجموعة من التسريبات لاقتراب شركة موتورولا الأمريكية من الإعلان عن هاتف ذكي بمواصفات مميزة تجعله واحدا من أفضل الهواتف الموجودة في سوق الأجهزة الذكية سيطلق عليه اسم +Edge.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 الذي يعد أقوى المعالجات الموجودة في الأسواق.

وسيأتي بشاشة مقاس كبير ودقة +FHD، وكاميرات أمامية وخلفية بدقة مميزة، وستحتوي الكاميرا الأمامية على ميزة التعرف على الوجوه.

وسيحتوي الهاتف على مستشعر للأصابع تم دمجه في الشاشة، منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وقلم ذكي مشابه للقلم الموجود بهواتف Galaxy Note يستخدم للكتابة، الرسم والتحكم بالشاشة.

يذكر أن التقارير المسربة لم تستطع الكشف عن باقي مواصفات الهاتف، سعره، وموعد إطلاقه في الأسواق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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