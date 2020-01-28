موتورولا تستعد لإطلاق “مفاجأة كبيرة” بسوق الهواتف

أشارت مجموعة من التسريبات لاقتراب شركة موتورولا الأمريكية من الإعلان عن هاتف ذكي بمواصفات مميزة تجعله واحدا من أفضل الهواتف الموجودة في سوق الأجهزة الذكية سيطلق عليه اسم +Edge.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 الذي يعد أقوى المعالجات الموجودة في الأسواق.

وسيأتي بشاشة مقاس كبير ودقة +FHD، وكاميرات أمامية وخلفية بدقة مميزة، وستحتوي الكاميرا الأمامية على ميزة التعرف على الوجوه.

وسيحتوي الهاتف على مستشعر للأصابع تم دمجه في الشاشة، منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وقلم ذكي مشابه للقلم الموجود بهواتف Galaxy Note يستخدم للكتابة، الرسم والتحكم بالشاشة.

يذكر أن التقارير المسربة لم تستطع الكشف عن باقي مواصفات الهاتف، سعره، وموعد إطلاقه في الأسواق.

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