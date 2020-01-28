فيديو يحبس الأنفاس.. مصري ينقذ ابنته من موت محتم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو جديد ظهر فيه أب مصري وهو يحتضن ابنته أثناء مرور قطار من جوارهما في حادثة حبست الأنفاس.

ووقعت أحداث هذه القصة يوم 26 يناير الجاري في محطة سكة حديد الإسماعيلية في مصر، حيث فقدت طفلة صغيرة وعيها وسقطت على خط سير القطار قبل مروره بلحظات.

وعلى الفور ألقى الأب بنفسه إلى السكة واحتضن ابنته ليحميها من الدهس، ليمر القطار بجوارهما وسط دعوات ومناجاة الحاضرين.

وأكد أحد الحاضرين أن ما حدث أشبه بالمعجزة، لأن أي حركة للفتاة أو والدها كانت ستودي بحياتهما، أو ببتر أحد أجزاء جسديهما.

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