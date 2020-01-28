أطعمة تزيد إنتاج هرمون التوستيسترون

يعد هرمون التوستيسترون من أهم الهرمونات الذكورية، ويتراجع إنتاجه مع تقدم الرجل في العمر، ويؤدي نقصه لتراجع الصحة الجنسية، انخفاض الطاقة والنشاط، وتراكم الدهون حول البطن.

ولزيادة إنتاج هذا الهرمون يجب أن يحرص الرجل على تناول مجموعة من الأطعمة التي تحفز إنتاجه ومن أهمها الرمان وعصيره لأنه يقلل مستوى الكورتيزول ويرفع التوستيسترون.

بالإضافة لتناول السبانخ، اللوز، الكاجو، والكمون لاحتوائها على المغنيسيوم الذي يمنع ارتباط البروتينات التي تحد من إنتاج التوستيسترون.

ويساهم تناول أسماك التونة، السردين والسلمون في زيادة إنتاج التوستيسترون لغناها بالأوميغا 3 وفيتامين د.

كما أن تناول الأغذية الغنية بالبروتين كالدواجن واللحوم الحمراء يساهم في زيادة إنتاج هذا الهرمون، في حين يحفز البصل الجسم على إنتاج التوستيسترون.

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