نانسي عجرم تُفاجئ عُشاقها بخبر غير متوقع

أعلنت الفنانة اللبنانية من خلال منشور على حسابها على إنستغرام، استعدادها لإطلاق أغنية قلبي يا قلبي بطريقة الفيديو كليب يوم 31 يناير الجاري.

وشكل الإعلان مفاجأة لعشاق الفنانة اللبنانية التي واجهت منذ بداية العام الحالي مشاكل عديدة، خاصة بعد توجيه تهمة القتل العمد لزوجها.

ووجهت النجمة اللبنانية أغنيتها الجديدة لعشاقها ومحبيها في كل أنحاء العالم، مؤكدة استعادتها لنشاطها الفني بعد حادثة القتل التي جرت في منزلها.

يذكر أن نانسي عجرم نشرت خلال الفترة الماضية مجموعة من الصور التي تبدي من خلالها عودتها لحياتها الطبيعية، حيث ظهرت في صور جميلة تحت أشعة الشمس، كما قامت بتصوير جلسة جديدة في برنامج “ذا فويس” كيدز ظهرت خلالها بفستان أحمر، ورفعت إشارة النصر، لتنفي بذلك الشائعات التي تحدثت عن انسحابها منه.

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