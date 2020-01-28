“أسوس” تكشف عن حاسوب مكتبي مميز

رفعت شركة أسوس التايوانية النقاب عن حاسوب مكتبي بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم PN62.

سيعمل الحاسوب الجديد بمعالج إنتل الذي سيتوفر للمستخدم بعدة خيارات هي: Core i3-10110U، Core i5-10210U، Core i7-10510U، وCore i7-10710U.

وزودت الشركة التايوانية الحاسوب المكتبي الجديد بذاكرة عشوائية MHz 2.666 بحجم 64 غيغا بايت، وقرص الحالة الساكنة M.2-SSD بسعة 256 غيغا بايت، بالإضافة لوجود فتحة لتركيب قرص صلب إضافي.

وسيدعم الحاسوب الجديد الاتصال بالشبكة اللاسلكية عن طريق Wifi 6، والبلوتوث 5، وسيحتوي على منفذ غيغا أيثرنت، منفذ HDMI لتوصيله بالشاشة، منفذ USB-C، ومنفذ USB 3.1.

وسيحتوي الحاسوب على جهاز من أجل التحكم به، وميكرفونات Dual-Array لتشغيل المساعد الصوتي Contana.

الجدير بالذكر أن أسوس لم تكشف عن أي معلومات حول موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق وسعره.

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