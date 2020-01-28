كُل ما تريد معرفته عن تطبيق البريد Fairemail

يعد تطبيق البريد الإلكتروني Fairemail واحدا من أهم تطبيقات البريد الإلكتروني المخصصة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

ويحتوي البريد الإلكتروني على مجموعة كبيرة من الميزات التي تساعد على حماية بيانات المستخدم وخصوصيته.

ويتميز هذا التطبيق بخلوه من التتبع والإعلانات حيث لا يتم تخزين البيانات على خوادم أطراف ثالثة، بالإضافة لاستخدامه معايير تقنية مفتوحة المصدر.

وأكدت الشركة المصممة للتطبيق قدرة التطبيق على إزالة العناصر غير الآمنة للرسائل، كالشعارات والرسومات الصغيرة، بالإضافة لعدم فتح الروابط إلا بعد أن يقوم المستخدم بالتأكيد على فتحها.

ومن ميزات هذا التطبيق سهولة دمج عدة حسابات بريد إلكتروني، وانخفاض استهلاك البطارية والبيانات.

ويحتوي التطبيق على إصدارين الأول مجاني وتعمل فيه جميع الميزات السابقة، والآخر احترافي مدفوع بسعر 6.50 يورو يحتوي على ميزات أخرى كقبول ورفض دعوات التقويم، ودعم مستشعر البصمات أو تنبيهات الرسائل القابلة للتهيئة.

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