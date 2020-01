حبس الفنان أحمد الفيشاوي بسبب ابنته

احمد الفيشاوي ملزم بدفع نفقات وأجور ابنته [انترنت]

عاقبت محكمة جنح الدقي في مصر الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا لامتناعه عن دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي.

وقال شعبان سعيد، المحامي بالنقض ومحامي لينا الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي وعرقله التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.

يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي في وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوي لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها طليقها أحمد الفيشاوي.

وأقيمت دعوى من طليقة أحمد الفيشاوي هند الحناوي، أمام المحكمة تطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائي ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوي عن سدادها لمدة سنة.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية ابنته

