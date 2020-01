ميزة جديدة لإخفاء نشاطاتك في فيسبوك

الميزة الجديدة تتيح أيضا خاصية حذف سجل التتبع إذا أردت [انترنت]

أعلنت فيسبوك الثلاثاء عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين وقف تتبع المنصة لنشاطاتهم التي يقومون بها عبر الشبكة الاجتماعية الأكثر انتشارا.

ويتعقب سجل فيسبوك ما يقوم به المستخدم من تصفح أو نشاطات أو استخدام لتطبيقات أخرى، وكل ما يقوم بفتحه داخل الشبكة أكان مقطعا مصورا أو رابطا لخبر، وتحتفظ بالبيانات لمدة 180 يوما، وفق تقرير نشره موقع بزنس إنسايدر.

وتستخدم فيسبوك هذه البيانات من أجل معرفة كل ما يريده المستخدم من أجل توجيه الإعلانات التي تناسبه له.

والميزة الجديدة تتيح أيضا خاصية حذف سجل التتبع إذا أردت أن تحذف ما تتعقبه فيسبوك كل فترة، ولكن في حال قمت بوقف سجل التتبع فلا حاجة للقيام بهذه الخطوة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه شبكة فيسبوك العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم.

وواجهت فيسبوك معضلة تتعلق بحماية البيانات دفعت بسببها خمس مليارات دولار غرامة لإساءة استخدام البيانات الشخصية، والتي ارتبطت بقضية “كامبريدج انالتيكا” التي كانت قادرة على إنشاء ملفات تعريف نفسية للملايين من مستخدمي فيسبوك.

وقالت السلطات الأميركية في ديسمبر الماضي أن الشركة البريطانية كامبريدج انالتيكا، قامت بخداع مستخدمي الشبكة لجمع معلوماتهم الشخصية والتصرف بها.

وكانت فيسبوك قد فتحت تحقيقا نهاية العام 2019 يتعلق بنشر معلومات على شبكة الانترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميها.

