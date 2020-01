الصين.. تخلي زوجان عن طفليهما في المطار بسبب «كورونا»

درجة حرارة جسم الصبي كانت 38.5 درجة مئوية ولكنه غير مصاب [انترنت]

تخلى زوجان صينيان عن طفليهما في مطار صيني بعد الاشتباه بإصابة أحدهما بفيروس كورونا القاتل، ومنعه من قبل المسؤولين من ركوب الطائرة.

وتقول الصحيفة إنه عندما شوهد الطفلان مهجورين ووحيدين، اعتنى بهما موظفو المطار وسط حالة من الذهول. وتظهر الصور المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “Weibo” الطفلان وهما يجلسان عند بوابة المغادرة دون مراقبة، بينما يصطف عدة ركاب آخرين للدخول إلى متن الطائرة.

وكانت العائلة تحاول السفر من نانجينغ إلى تشانغشا، بمقاطعة هونان، على خطوط طيران شيامن MF8040.

وقال أحد الركاب: “يبدو أن درجة حرارة جسم الصبي كانت 38.5 درجة مئوية. ولم تسمح شركة الطيران للصبي بالصعود على متن الطائرة”.

وبحسب ما ورد دخل الوالدان في مواجهة مع موظفي المطار من أجل السماح لطفليهما بالمغادرة سوية معهما. لكن بعد إصرار الموظفين على الرفض شرعا الوالدان في ركوب الطائرة دون ابنهم وابنتهم.

وقال راكب: “وأخيرا، سمح الموظفون للوالدين بالصعود إلى الطائرة”، قبل أن يضيف شاهد العيان أن “الطفلين تركا بمفردهما في المطار”.

وانتهى الحادث الذي استمر لمدة ساعتين، بعد أن وصلت الشرطة للتوسط بين الوالدين الغاضبين وموظفي شركة الطيران.

وبحسب موقع روسيا اليوم، سُمح للطفلين في وقت لاحق بالصعود إلى الطائرة، التي انتهى الأمر بتأخيرها لأكثر من 3 ساعات، لكنهما كانا جالسين في مقدمة المقصورة بعد أن عبر عدة ركاب عن قلقهم من قربهم من الصبي المرتفعة درجة حرارة جسمه.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 132 حالة وفاة وعدد حالات الإصابة 5974 حالة، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للصحة في الصين.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد من فيروس “كورونا”، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم “2019-nCoV” ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي.

