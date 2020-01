فيسبوك.. تعلق على اختراق هاتف بيزوس

شركة فيسبوك تتعامل مع اختراق هاتف مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس على محمل الجد [عر48]

قالت نيكولا مندلسون، نائبة رئيس فيسبوك لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تتعامل مع مزاعم اختراق مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس “على محمل الجد”، لكنها رفضت التعليق على أية “قصص فردية” تتعلق بالموضوع.

وأشارت مسؤولة شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق واتساب، في تصريح لوكالة بلومبرغ إلى أن هذه القضية تعكس “بعض نقاط الضعف الكامنة في أنظمة تشغيل الهواتف”.

وأضافت أن ما يهم الشركة “من منظور فيسبوك وواتساب هو التأكد من أن معلومات المستخدمين آمنة”.

وتشير تصريحات مندلسون إلى أن أنظمة تشغيل الهواتف الحديثة والتطبيقات حتى الأكثر شيوعا مثل واتساب عرضة للاختراق.

وذكر خبيران مستقلان في الأمم المتحدة الأربعاء أنهما تلقيا معلومات بأن هاتف مؤسس شركة أمازون تعرض للقرصنة من خلال رسالة عبر حساب على تطبيق واتساب يعود لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب الغارديان البريطانية، فإن “اختراق” الهاتف المحمول لبيزوس في عام 2018 “جاء بعد تلقيه رسالة مشفرة أرسلت من الرقم الذي استخدمه بن سلمان، تضمنت ملفا ضارا تسلل إلى هاتفه”.

وكان البيت الأبيض قد قال الخميس إنه يأخذ التقارير التي تتحدث عن اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون على محمل الجد.

