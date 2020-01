يواجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي عقوبة السجن لمدة عام واحد في قضية الامتناع عن دفع نفقات وأجور لصالح ابنته دينا الفيشاوي، في القضية التي رفعتها ابنته عليه.

وألزمت المحكمة الفنان المصري بدفع كفالة مالية بقيمة 2000 جنيه مصري، بالإضافة لتغريمه 500 جنيه أخرى، وإجباره على دفع 20001 جنيه مصري كتعويض مدني مؤقت، بالإضافة لسجنه لمدة عام واحد، لعدم اهتمامه بابنته لينا ورعايتها.

ولا تعد هذه المشكلة الأولى بين أحمد وابنته التي أنجبتها هند الحناوي، ورفض الاعتراف بها في البداية، إذ دفع منعه ابنته من السفر في جعل الفتاة تتصرف بجرأة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة هذا الأمر حرية شخصية.

يذكر أن الفنان المصري يتابع حاليا ردود الفعل حول فيلمه الجديد يوم وليلة الذي يعرض في دور السينما العربية والمصرية، والذي يظهر فيه رفقة مجموعة من نجوم الفن المصري أمثال خالد النبوي، حنان مطاوع، درة، خالد سرحان.

The post بسبب ابنته.. أحمد الفيشاوي يواجه عقوبة السجن appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية