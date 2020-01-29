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إليسا غاضبة من ترامب بسبب “صفقة القرن”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن غضبها من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة السلام في منطقة الشرق الأوسط والتي تُعرف باسم صفقة القرن.

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إن صفقة القرن ستحضر السلام للمنطقة على حساب دم الملايين، وأكدت على سوء السياسة عندما تكون بعيدة عن العدل.

كما أكدت إليسا تمسكها بفلسطين وقالت البيت لنا، القدس لنا وبأيدينا للقدس سلام.

وعبّرت عن غضبها من الحكام العرب الذين وافقوا على هذه الصفقة، دون أن يقوموا بأي محاولات لمنعها أو إيقافها وكأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يدركون مخاطر صفقة القرن على الأمة العربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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