إليسا غاضبة من ترامب بسبب “صفقة القرن”

عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن غضبها من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة السلام في منطقة الشرق الأوسط والتي تُعرف باسم صفقة القرن.

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر إن صفقة القرن ستحضر السلام للمنطقة على حساب دم الملايين، وأكدت على سوء السياسة عندما تكون بعيدة عن العدل.

كما أكدت إليسا تمسكها بفلسطين وقالت البيت لنا، القدس لنا وبأيدينا للقدس سلام.

وعبّرت عن غضبها من الحكام العرب الذين وافقوا على هذه الصفقة، دون أن يقوموا بأي محاولات لمنعها أو إيقافها وكأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يدركون مخاطر صفقة القرن على الأمة العربية.

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