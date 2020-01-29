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“قُبلَة” تحوّل حياة طفل إلى جحيم.. إليك القصة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيب الطفل البريطاني فارون البالغ من العمر 4 سنوات بفيروس الهربس البسيط HSV منذ أن كان في سن الـ6 شهر، بعد أن قبّله شخص مصاب بقرحة برد.

وقالت والدة الطفل لورا ريدفيرن البالغة من العمر 30 عاما، إن ابنها يعاني من تضاعف حجم الأذن، وظهور التقرحات والبثور، ونزيف فيها بمجرد إصابته بنزلة برد ولو كانت بسيطة.

ولعلاج هذه المشكلة يضطر فارون لتناول 4 أنواع من المضادات الحيوية لعدة أيام، وفي بعض الحالات يضطر للبقاء في المستشفى لعدة أيام.

وقالت الأم بأن ابنها يبكي بشكل مستمر خلال فترة المرض، كما أكدت عدم قدرته على الاستلقاء أو النوم على أذنه أثناء نزلة البرد، وطلبت الأم من الأهالي منع الغرباء من تقبيل أطفالهم كي لا يحملوا لهم أمراضا تعكر صفو حياتهم.

من جهة أخرى أكد الأطباء أن معاناة الطفل فارون ستستمر طوال حياته، لعدم وجود علاج لحالته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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