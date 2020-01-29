“قُبلَة” تحوّل حياة طفل إلى جحيم.. إليك القصة

أصيب الطفل البريطاني فارون البالغ من العمر 4 سنوات بفيروس الهربس البسيط HSV منذ أن كان في سن الـ6 شهر، بعد أن قبّله شخص مصاب بقرحة برد.

وقالت والدة الطفل لورا ريدفيرن البالغة من العمر 30 عاما، إن ابنها يعاني من تضاعف حجم الأذن، وظهور التقرحات والبثور، ونزيف فيها بمجرد إصابته بنزلة برد ولو كانت بسيطة.

ولعلاج هذه المشكلة يضطر فارون لتناول 4 أنواع من المضادات الحيوية لعدة أيام، وفي بعض الحالات يضطر للبقاء في المستشفى لعدة أيام.

وقالت الأم بأن ابنها يبكي بشكل مستمر خلال فترة المرض، كما أكدت عدم قدرته على الاستلقاء أو النوم على أذنه أثناء نزلة البرد، وطلبت الأم من الأهالي منع الغرباء من تقبيل أطفالهم كي لا يحملوا لهم أمراضا تعكر صفو حياتهم.

من جهة أخرى أكد الأطباء أن معاناة الطفل فارون ستستمر طوال حياته، لعدم وجود علاج لحالته.

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