كلب ينقذ صاحبته من كورونا بطريقة “غير متوقعة”

تفاجأت سيدة تايوانية لم تكشف هويتها بقيام كلبها كيم من فصيلة غولدن ريتريفر بتمزيق جواز سفرها قبل عدة أيام من رحلتها إلى مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.

واضطرت السيدة التايوانية لإلغاء الرحلة لعدم قدرتها على استخراج جواز سفر جديد بشكل سريع.

وعلى الرغم من غضبها من تصرف كلبها إلا أنها عادت وشكرته بعد تفشي وباء كورونا في المدينة التي كانت ستقيم فيها.

وروت السيدة التايوانية هذه الحادثة من خلال منشور نشرته على صفحتها الشخصية على فيس بوك عبّرت من خلاله عن امتنانها لكلبها الوفي، لأنه أنقذ حياتها بتمزيق جواز السفر، وقالت إن الحاسة السادسة للكلب قد تكون دفعته للقيام بهذا الأمر.

يذكر أن فيروس كورونا بدأ من مدينة ووهان الصينية، وأصاب حوالي 5000 شخص، وأدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص حتى الآن.

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