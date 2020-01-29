“باتريوت” تطلق سماعة جديدة بـ”صوت مميز وصافٍ”

كشفت شركة باتريوت الأمريكية عن سماعة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Viper V 380.

تتميز السماعة الجديدة باعتمادها على تقنية الصوت المحيط المجسم 7.1، وبقدرتها على تقديم صوت مميز وصافي، بفضل عزلها للضوضاء المحيطة باللاعب.

وستحتوي السماعة على إضاءة RGB، يتم ضبطها بحسب رغبة اللاعب من خلال تطبيق Viper RGB.

وزودت الشركة الأمريكية السماعة الجديدة بوحدات مشغل كبيرة من النيوديميوم 53 ملم، ووسادة أذن كبيرة، قوس رأس صنع من الجلد الصناعي، وميكرفون متعدد الاتجاهات قابل للخلع، ويحتوي على ميزة ENC التي تعمل على إلغاء الضوضاء المحيطة بالمستخدم بشكل تلقائي.

وأكدت الشركة الأمريكية أن سماعتها الجديدة تعمل بشكل متوافق مع نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10.

يذكر أن شركة باتريوت ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 90 دولارا أمريكيا.

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