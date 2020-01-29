هاينس تكشف عن هاتف بشاشة “الحبر الإلكتروني”

كشفت شركة هاينس الصينية عن هاتف جديد بشاشة الحبر الإلكتروني ومواصفات مميزة أطلقت عليه اسم A5.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 439 ثماني النوى بسرعة تصل إلى 1.59 غيغا هرتز، ونظام تشغيل أندرويد 9.

وستأتي شاشة الحبر الإلكتروني في هذا الجهاز بمقاس 5.84 بوصة بدقة عرض 720*1440 بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

أما البطارية فجاءت بسعة 4000 ميلي أمبير، وتعمل لمدة 10 أيام بفضل شاشة الحبر الإلكتروني.

ويدعم الجهاز الجديد تقنية البلوتوث، تقنية LTE وشبكات abgn 802.11 اللاسلكية، لكنه لا يتيح للمستخدم الفرصة للوصول لمتجر تطبيقات غوغل بلاي.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق جهازها الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 235 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية