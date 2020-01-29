موتورولا تستعد لإطلاق هاتف Moto G8

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Moto G8.

وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى ونظام تشغيل أندرويد.

وسيحتوي على شاشة بمقاس 6.39 بوصة ودقة عرض 720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، بينما ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

ويتميز الهاتف باحتوائه على فتحة لميزة التركيز التلقائي بالليزر، ومستشعر للبصمات تم تركيبه في الواجهة الخلفية للجهاز.

وسيحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير بقوة شحن 10 واط.

يذكر أن التسريبات فشلت في الكشف عن سعر الهاتف الذي ستطلقه موتورولا في الأسواق رسميا يوم 23 فبراير القادم.

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