درنة .. معرض الفن التشكيلي-((صور))

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شهدت مدرسة الزهراء للتعليم الثانوي الكائنة وسط البلاد بمدينة درنة إقامة فعاليات المعرض الثالث للفن التشكيلي والأشغال اليدوية والتراث، الذي أختارت له اللجنة المنظمة تسمية “معرض المرحوم عارف دربي “، والذي كان يساهم بشكل كبير ومؤثر في إحياء مثل هذه المعارض في درنة.

أشرف على إقامة المعرض ومتابعته مكتب الإعلام والثقافة وبرعاية داعمة من المجلس البلدي درنه وبمشاركة كلية الفنون بـ “جامعة عمر المختار” ،كما شارك أطفال روضة أوائل درنة في تنشيط فعاليات المعرض.

ضم المعرض العديد من اللوحات الفنية والأعمال اليدوية والخط العربي والزخرفة والمشغولات اليدوية والبيت العربي والمقتنيات القديمة وغيرها من الأعمال الفنية ويتواصل المعرض على مدار 4 أيام.

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