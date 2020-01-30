8 نصائح للحماية من السكتة الدماغية العابرة

تحدث السكتة الدماغية العابرة (transient ischemic attack) نتيجة انسداد مؤقت في شريان مغذ لجزء من الدماغ لفترة قصيرة، وتختفي عادة الأعراض خلال ساعة، ولكن قد تمتد إلى 24 ساعة. لكنها خطيرة فهي إنذار لحدوث السكتة الدماغية الكبرى.

وإن أفضل سبيل للوقاية من السكتة الدماغية العابرة، أو قد تعرف باسم النوبة الإقفارية العابرة، هو معرفة عوامل الخطورة واتباع نمط حياة صحي. وينطوي هذا النمط الصحي على إجراء فحوصات طبية منتظمة.

ويجب عليك أيضًا:

1- عدم التدخين.. فالتوقف عن التدخين يقلل من مخاطر حدوث نوبة إقفارية عابرة أو سكتة دماغية.

2- التقليل من الكوليسترول والدهون.. التقليل من الكوليسترول والدهون، وخاصة الدهون المشبعة والمتحولة، في النظام الغذائي قد يحد من تراكم اللويحات في الشرايين.

3- تناول الكثير من الخضروات والفاكهة.. تحتوي هذه الأطعمة على عناصر غذائية، مثل البوتاسيوم والفولات والمواد المضادة للأكسدة التي قد تقي من حدوث نوبة إقفارية عابرة أو سكتة دماغية.

4- التقليل من استهلاك الصوديوم.. إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع، فإن تجنب الأطعمة المالحة وعدم إضافة الملح إلى الطعام قد يخفض ضغط الدم. وبالرغم من أن تجنب الملح لا يحمي من الإصابة بضغط الدم المرتفع، ولكن فرط استهلاك الصوديوم قد يرفع ضغط دم الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الصوديوم.

5- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.. في حالة كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعد إحدى الطرق القلائل التي تُمكنك من خفض ضغط الدم من دون أدوية.

6- الحفاظ على وزن صحي للجسم.. تساهم زيادة الوزن في عوامل خطورة أخرى أيضًا، مثل ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري. في حين أن فقدان الوزن عن طريق اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية، قد يخفض ضغط الدم ويحسن من مستويات الكوليسترول.

7- السيطرة على داء السكري.. يمكنك السيطرة على داء السكري، وضغط الدم المرتفع باتباع نظام غذائي، وممارسة التمارين الرياضية، والسيطرة على الوزن وتناول الدواء عند الضرورة.

8- عدم تناول العقاقير غير المشروعة أو الكحوليات . حيث ترتبط العقاقير مثل الكوكايين، بارتفاع خطورة حدوث نوبة إقفارية عابرة أو سكتة دماغية.

المصدر- موقع صحتك

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