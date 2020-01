أخر التطورات عن فيروس «كورونا »

أبحاث

أعلنت السلطات الصينية، صباح الخميس، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد إلى 170 حالة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى 7711 حالة.

وأوضح البيان أن ”فيروس كورونا الذي انتشر في عموم البلاد بما في ذلك المقاطعات، المناطق والإدارات ذاتية الحكم، تسبب في وفاة 170 شخصا وإصابة 7711 آخرين بشكل مؤكد، 1370 منهم حالتهم خطيرة“.

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 12 ألفا و167 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 81 ألف و947 شخصا، فيما تماثل 124 شخصا للشفاء“.

وتشير هذه الأرقام إلى وفاة 38 حالة بالصين جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، إذ كانت آخر إحصائية والتي أعلن عنها صباح الأربعاء، تشير إلى وفاة 132 حالة، قبل الإعلان عن الإحصائية الجديدة.

كما ارتفع عدد من تأكدت إصابتهم بالفيروس بمقدار 1737 حالة جديدة خلال الفترة ذاتها.

منظمة الصحة العالمية أن الخطر العالمي من الفيروس معتدل بدلا من التنبيه إلى أن الخطر “مرتفع” [انترنت]

منظمة الصحة العالمية

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس، الذي زار الصين هذا الأسبوع، إن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس كانوا يعانون من “أعراض معتدلة للعدوى”، ولكن حوالي 20 في المئة عانوا من تأثير حاد مثل الالتهاب الرئوي والفشل التنفسي.

وأضاف إن الصين “تحتاج إلى تضامن العالم ودعمه”، “والعالم يجتمع معا لإنهاء تفشي المرض، بالاعتماد على الدروس المستفادة من تفشي أمراض سابقة”.

وأشار غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية “تشعر بأسف شديد” لأنها أشارت في ثلاثة تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الخطر العالمي من الفيروس “معتدل”، بدلا من التنبيه إلى أن الخطر “مرتفع”.

ووصف انتشار المرض من شخص إلى شخص في ألمانيا وفيتنام واليابان بأنه مثير للقلق، وقال إن الخبراء سيبحثون هذا الأمر يوم الخميس، عند اتخاذ قرار حول إعلان حالة طوارئ عالمية.

كما قال رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن “العالم بأسره يجب أن يكون في حالة تأهب” لمحاربة فيروس كورونا الجديدـ، فيما تبحث المنظمة إحتمال إعلان حالة الطوارئ العالمية.

وأشاد الدكتور مايك ريان، باستجابة الصين لتفشي المرض المميت، قائلا: “التحدي كبير، لكن الاستجابة كانت هائلة”.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، لمناقشة ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

أستراليا تزرع فيروس “كورونا” الجديد لتطوير لقاح مضاد

تمكن العلماء في أستراليا من إعادة تخليق فيروس كورونا الجديد معمليا خارج الصين، مما أثار الأمل في أنه يمكن استخدامه لتطوير اختبار تشخيص مبكر للمرض قبل تطوره.

وقال جوليان دروس، رئيس المختبر بمعهد دوهرتي، إن ” الحصول على الفيروس الحقيقي يعني القدرة على التحقق من صحة جميع طرق الاختبار”.

وأشار إلى أنه سيتم تبادل المعلومات الجديدة مع الشبكة الأسترالية لمختبرات الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية.

كما أوضح أنه سيتم استخدام الفيروس المزروع، لإعداد أجسام مضادة، الأمر الذي سيساعد في اكتشاف المرض خاصة لدى المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

الدول وفيروس “كورونا”

حيث أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء الجمعة تأكيد تسجيل ثالث إصابة في الأراضي الفرنسية بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين. وأكدت فرنسا أن المريض الأول والثالث نقلا إلى مستشفى في باريس، أما الثاني فيخضع للعلاج في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد، وقد اتُّخِذت الإجراءات اللازمة “لعزلهم”.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية قال : مسئولون بقطاع الصحة إن مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا شهدت تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الصحة بالمقاطعة في بيان أن الحالة لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية وهو في حالة جيدة في العزل الصحي بالمستشفى.

كما أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، تسجيل ثانى حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، موضحين أن الحالة الثانية هى لزوجة المصاب الأول العائد من الصين، وكانت في عزلة ذاتية منذ وصولها إلى تورونتو، وجاءت نتيجة اختباراتها إيجابية، وقال كبير المسؤولين الطبيين في أونتاريو ديفيد وليامز، فى بيان “بالنظر إلى حقيقة أنها كانت في عزلة ذاتية، فإن الخطر على سكان المقاطعة لا يزال منخفضًا، وكانت هيئة تورنتو للصحة العامة على اتصال دائم بالزوجة خلال فترة العزلة الذاتية”.

وسجلت فنلندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” الجديد، فى فنلندا لدى مسافر صينى قادم من مدينة ووهان التى تشهد تفشيًا واسعًا للفيروس

وأعلنت بدورها وزارة الصحة ألامانية عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وقالت والوزارة في بافاريا في ساعة متأخرة مساء الاثنين إنها تأكدت من إصابة رجل في بلدة شتارنبرغ، التي تبعد ثلاثين كيلومترا جنوب غربي ميونيخ .

ورصدت اليابان أول ظهور لفيروس “كورونا “غير مرتبط بالسفر للصين، وبذلك ارتفعت حالات الاصابة إلى 6 حالات عقب تسجيل حالتى إصابة جديدتين، إحداهما لسائق حافلة سياحية لم يذهب إلى مدينة “ووهان” وسط الصين، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن سائق الحافلة لم يقم بزيارة مدينة “ووهان” بمقاطعة “هوبى” الصينية التي تفشى بها الفيروس، مشيرة إلى أن هذا يعد أول شخص يتأكد إصابته بالفيروس دون تواجده بالمدينة

موناكو ووثقت موناكو 7 أصابات فيروس كورونا ، تم انتشر الفيروس في نيبال وسجلت وزارة الصحة اصابة واحدة فقط ، حيث وصل عدد المصابين في ماليزا الى 7 اسخاص على الأقل ، و أكدت وزارة الصحة السنغافورية أنه سيتم إخضاع جميع المسافرين الذين يصلون إلى مطار شانجى قادمين من الصين، للفحص لمنع تفشى فيروس كورونا بالبلاد بسبب زيادة معدلات السفر قبيل حلول رأس السنة الصينية ووصلت الحالات حتي الان 10 مصابين.

وأعلنت كوريا الجنوبية، عن وجود حالة الإصابة الرابعة المؤكدة لفيروس كورونا الجديد، الذي يشتمل على أعراض شبيهة بالالتهاب الرئوي مثل السعال والحمى

سجلت الإمارات الأربعاء أول ظهور لفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بعائلة مؤلفة من أربعة أفراد قادمة من ووهان في الصين.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، في أول إعلان مثبت للعدوى في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الصحة الفيتنامية يوم أمس إن شخصا صينيا وابنه قدما من الصين ثبت إصابتهما بفيروس كورونا. وكانت الدولة قد أوقفت رحلاتها المتجهة إلى ووهان الصينية حيث اكتشف الفيروس أول مرة.

واهتمت الدول العالمية و العربية بظهور فيروس كورونا الجديد في الصين، والذي أثار المخاوف عالميا من انتقاله إلى بلدان أخرى، ولاسيما في ظل عدم توفّر لقاح له حتى الآن.

علاج فيروس “كورونا”

لا يوجد علاج محدد لفيروس “كورونا”، ولكن لا تزال الأبحاث جارية. وإذ كانت أعراض المرض أسوأ من نزلات البرد الاعتيادية، فربما عليك استشارة طبيبك.

ويستطيع الطبيب التخفيف من حدة أعراض المرض، عن طريق وصف دواء للألم أو للحمى. ومن المهم أيضاً شرب الكثير من الماء، والاستراحة، والنوم قدر الإمكان.

كيفية الوقاية

تعمل معاهد الصحة الوطنية الأمريكية على لقاح ضد الفيروس الجديد، لكن سيستغرق الأمر شهوراً طويلة حتى تبدأ التجارب السريرية، وأكثر من عام حتى يصبح اللقاح متاحاً.قد يهمك أيضاً

ولكن، ربما تكون قادراً على تقليل خطر الإصابة بالعدوى، عن طريق تجنب المصابين بفيروس “كورونا”، لذلك، حاول تجنب لمس عينيك، وأنفك، وفمك، واغسل يديك بالصابون والماء كثيراً لمدة 20 ثانية على الأقل.

وإذا كنت تخطط للسفر إلى الصين، كن على دراية بأعراض المرض وتجنب أسواق الحيوانات، حيث بدأ تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية.

