طالبة في الثانوية وتم “اغتصابها” بعد اختطافها داخل استراحة [انترنت]

تصدرت طالبة ثانوي سعودية، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعد تداول فيديو لها تستغيث فيه لإنقاذها من الاختطاف من داخل استراحة.

وظهرت الفتاة وهي ترتدي النقاب، عبر برنامج الفيديو الشهير تيك توك وتروي فيه تعرضها للخطف على يد 3 أشخاص مضيفة إلى أنها طالبة في الثانوية وتم “اغتصابها” بعد اختطافها داخل استراحة.

وأوضحت أنها تعرضت للخطف منذ أربعة أيام خلال عودتها من المدرسة إلى بيتها وأنها محتجزة داخل غرفة بالاستراحة.

وناشدت الفتاة بمساعدتها وسرعة التوصل إلى مكانها وتوصيلها لأهلها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تحديد المكان، ولا تصويره بهاتفها.

وأحدث الفيديو موجة جدل بين النشطاء، وشارك المئات في هاشتاج “مخطوفة الاستراحة”، مطالبين الأمن بسرعة التوصل إليها، بينما أبدى البعض استغرابهم من كونها مختطفة وترتدي النقاب، كما تساءلوا عن عدم اتصالها بالشرطة طالما تملك هاتفًا.

The post سعودية تستنجد لتخليصها من يد 3 اشخاص اختطفوها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا