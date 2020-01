سامسونغ.. تبتكر قرص تخزين محمياً بالبصمة

قرص التخزين يتميز بهيكله الصغير والنحيف يزن 58 غ [انترنت]

أعلنت شركة سامسونغ مؤخرا عن أول قرص تخزين خارجي من إنتاجها يمكن حماية بياناته عبر بصمة الإصبع.

وأشارت سامسونغ في بيان على موقعها إلى أن قرص Portable SSD T7 Touch الخارجي من نوع SSD يتميز بهيكله الصغير والنحيف، يزن 58 غ فقط، بسماكة 8 ملم، ما يجعله أداة مميزة محمولة لنقل البيانات وتخزينها، فضلا عن أنه يوفر سرعة كبيرة في نقل البيانات كونه يدعم معيار USB 3.2 Gen 2.Video Player

والأهم من كل ذلك هو أن قرص التخزين الجديد من سامسونغ يوفر حماية عالية للبيانات عبر ميزة حماية تعتمد على ماسح بصمات الأصابع مدمج في هيكله الخارجي، كما يدعم معايير AES 256-bit للتشفير.

ومن المفترض أن يظهر Portable SSD T7 Touch في أكثر من 30 بلدا قريبا، بثلاث سعات : 500 غيغابايت، و1 تيرابايت، و2 تيرابايت، جميع هذه النسخ ستكون مكفولة لثلاث سنوات.

كما يدعم هذا القرص عدة أنواع من المنافذ: USB-C- TO-C وUSB-C-TO-A،أما أسعار نسخه من المفترض أن تبدأ من 129 دولارا.

