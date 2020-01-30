تسريب مواصفات هاتف Galaxy Z Flip .. تفوق التوقعات

استطاعت مجموعة من التقارير والتسريبات كشف مواصفات هاتف Galaxy Z Flip قبل الإعلان عنه في فبراير القادم.

وبحسب التسريبات فإن الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Snapdragon 855 Plus بدقة تصنيع 7 نانو متر، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة One UI 2.0.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة Dynamic AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، وشاشة خارجية بحجم 1.06 بوصة بدقة 300* 116 بيكسل.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 10 ميغا بيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K، وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا تتميز بقدرتها على تسجيل فيديوهات بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 256 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 3300 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 15 واط، وخاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 9 واط، ومستشعر للبصمات وضع في الإطار الجانبي للهاتف، بالإضافة لدعمه البلوتوث 5.0 الواي فاي، وشريحة NFC.

يذكر أن التسريبات أكدت صدور الهاتف يوم 14 فبراير القادم بسعر يصل إلى 1400 دولار أمريكي.

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