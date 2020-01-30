مراهقة إيطالية تتحدى إعاقتها بالموسيقى

أصيبت المراهقة الإيطالية فالينتينا إيرلاندو البالغة من العمر 13 عام بمرض عضال شل حركتها فلم تعد قادرة على تحريك أطرافها إلا بشكل محدود، واضطرت للجلوس على كرسي متحرك.

وأشعل فيلم La La Land الموسيقي الحماس في نفس فالينتينا التي قررت تحدي إعاقتها من خلال تعلم العزف على البيانو.

وبالفعل بدأت المراهقة التي تعيش في مدينة باري منذ عام واحد بتلقي دروس في البيانو، بواقع حصتين في الأسبوع، وأصبحت قادرة على عزف مقاطع موسيقية لكبار الموسيقيين مثل بيتهوفن، وشوبان.

وحققت المراهقة الإيطالية شهرة عالمية بعد نشرها لمقاطع فيديو لها وهي تعزف أفضل المقطوعات الموسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كفيسبوك وإنستغرام.

واستطاعت المراهقة الإيطالية تجاوز حاجز 2 مليون مشاهدة لأحد المقاطع المصورة التي نشرتها على الإنترنت.

وأكدت فالينتينا رغبتها بمواصلة المشوار في عالم الموسيقى من أجل تحقيق حلمها باجتياز اختبارات القبول للتسجيل في مدرسة مونوبولي الموسيقية الثانوية.

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