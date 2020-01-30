هنود ينقذون فيلاً سقط في بئر بملئه بالماء وتعويمه

تمكن سكان قرية بانتولي الواقعة في ولاية جهارخاند شرق الهند من إنقاذ فيل رضيع سقط في بئر عمقه 25 قدم.

وعمد سكان القرية لضخ المياه في البئر لمدة ساعتين ليطفوا الفيل الصغير، كما استخدموا بالتزامن مع ضخ المياه حفارا لإنشاء منحدر يساعد الفيل على الخروج من البئر.

وبالفعل نجحت الخطة في مساعدة الحيوان الضخم على الخروج من البئر، والعودة إلى قطيعه. وعمد سكان القرية الذين حضروا الحادثة لتوثيق عملية الإنقاذ من خلال تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظيت هذه المقاطع بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعجبوا بفطنة أهل القرية وأثنوا عليهم لإنقاذهم حياة الفيل.

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