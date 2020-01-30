آسوس تطلق شاشة جوالة لعشاق الألعاب

أماطت شركة آسوس التايوانية اللثام عن شاشة جوالة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم ROG Strix SG17AHPE.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بلوحة IPS مقاس 17 بوصة وأبعاد 25 * 40 سم، وبدقة عرض 1920 * 1080 بيكسل.

وتتميز الشاشة الجديدة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان SRGB بنسبة 100%، وبأنها مضادة للانعكاسات، وبدرجة سطوع تصل ل300 قنديلةم2، في حين تصل نسبة التباين إلى 1000:1.

وتبلغ سرعة الاستجابة في الشاشة الجديدة 3 ميللي في الثانية، ومعدل التنشيط 240 هرتز، بالإضافة إلى ذلك فإنها تدعم تقنية Flicker Free، تقنية Low Blue Light، وتقنية Adapitve.

وستحتوي الشاشة على منفذ USB-C، منفذ Micro-HDMI، سماعة رأس، سماعتين باستطاعة 1 واط لتشغيل الصوت، وبطارية بسعة 7800 ميلي أمبير قادرة على تشغيل الشاشة لمدة 3 ساعات ونصف.

وزودت الشركة التايوانية الشاشة الجديدة بوظيفة الغلاف الذكي (Smart Cover) التي تحمي الشاشة وتتيح للمستخدم المجال لتنصيبها أفقيا أو عاموديا.

يذكر أن آسوس لم تعلن عن الموعد الرسمي لإطلاق شاشتها الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية