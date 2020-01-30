الفنانة لبلبة تعتذر عن “ختم النمر” بسبب الوقت

أعلنت الفنانة المصرية لبلبة اعتذارها عن المشاركة في مسلسل ختم النمر، وبررت النجمة المصرية سبب الاعتذار بضيق الوقت.

وأكدت لبلبة تلقيها عرضا لأداء أحد الأدوار الثانوية في العمل، وبأن مسؤولي الإنتاج في المسلسل طلبوا منها حسم موقفها خلال 3 أيام لكي تبدأ بتصوير مشاهدها بشكل فوري بعد ذلك.

وقالت الممثلة المصرية بأنها غير قادرة على تحمل ضغط العمل تحت ضيق الوقت، وبأنها تحتاج لوقت أكثر لتدرس الشخصية وأبعادها لتقدمها لجمهورها بالطريقة المثلى.

الجدير بالذكر أن مسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وبطولة نخبة من النجوم أبرزهم أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميريهان حسن، وعفاف شعيب وإسلام شعيب وغيرهم.

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